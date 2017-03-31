غنى فريق “شارموفرز” مع الجمهور فى حفل “الكلية الأمريكية”، على مدار ساعة، وقدموا أعدادا من الأغنيات شبه “سلامو عليكو”، “خلاص هسيطر”، و”هيبتا”، و”سيبها عى الله”، و”النميمة”.

وافتتح فريق “مسار إجبارى” حفل النجم تامر حسنى فى الكلية الأمريكية، وغنوا أشهر أغنياتهم شبه “أنا بعتذرلك”، و”أنا موجود”، و”لسة الدنيا”، و”قلبك ده عنوانى” فى منتصف تفاعل الجمهور معهم.

ووصل النجم تامر حسنى ليختتم الحفل من خلال تقديمه أعدادا كبيرا من أغنياته، ويشرف على تنظيم الحفل وليد منصور، وفريق عمل الإضاءة والشاشات وليد الحريرى، والمسرح تامر فوزى، والصوت جورج سعيد.

المصدر : مصر ناين