أقيمت اليوم الجمعة 31 / 3 / 2017 مباراتان بين اسوان و الانتاج الحربى ، و النصر للتعدين ووادى دجلة ضمن الجولة الـ23 من عمر الدورى الممتاز .

الشرقية يفوز على المقاولون 1 /0

خطف فريق الشرقية، فوزًا مثيرًا على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله يحيى توريه فى الدقيقة 83 من عمر المباراة، التى أقيمت بين الفريقين على استاد بنها الرياضى، فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى السنة.

وبذلك رفع الشرقية رصيده للنقطة 11 فى جدول الدورى، فيما تجمد رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 28 نقطة.

اسوان يتعادل مع الانتاج الحربى 1 / 1

تعادل فريق الإنتاج الحربى مع أسوان بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، فى أول مباراة لـ”مختار مختار” فى قيادة الفريق الحربى خلفًا لشوقى غريب.

تقدم الإنتاج فى الدقيقة 23 بعد حصول أوميد اوكرى على ركلة جزاء، سددها محمود قام بفتح الله ليعلن تقدم الإنتاج بهدف فى الشوط الأول.

وادى دجلة يفقد من النصر للتعدين 2 / 1

فاز فريق النصر للتعدين، على وادى دجلة بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد أسوان، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم وادى دجلة عن طريق هدف أحرزه محمد شريف، فى الدقيقة 20، ثم نجح رمضان ربيع لإحراز هدف “مباغت” فى الدقيقة 70 ليتعادل للتعدين، وفى الوقت بدل الضائع حصل التعدين على ركلة جزاء سددها عبد الله الشحات ليقتنص ثلاث نقاط غالية، فى أول أنتصار للتعدين تحت قيادة أحمد كشرى.

بهذه النتيجة إرتفع رصيد التعدين للنقطة 13 محتلاً المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد وادى دجلة عند النقطة 28 محتلاً المركز التاسع بجدول المسابقة.

المصدر : مصر ناين