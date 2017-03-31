أوضح أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، عن غضبه الشديد من عبد العزيز السيد حكم مباراته أمام النصر للتعدين، مؤكداً أن الهدف الأول “فاول” على لاعب التعدين، والثانى ليس ركلة جزاء.

وكان النصر للتعدين فاز على وادى دجلة بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد أسوان، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف ميدو، خلال تصريحاته لقناة “أون سبورت”،”سنةر حسين رئيس المسابقات واقفلى على الواحدة، ولو تكلمت على التحكيم سيقرر إيقافى 3 أو 4 مباريات، وفى نفس الوقت مدربى الأهلى والزمالك غسلين الحكام وماحدش بيبصلهم.. وأنا لن أعلق على قرارات الحكم رغم أن هذا الحكم أفسد مباراة الزمالك وطنطا، وكان يدير لقاءات القسم الثانى فقط”.

المصدر : مصر ناين