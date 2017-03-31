فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات على 11 من مسؤولى الشركات وعلى شركة كوريا شمالية لعزل النظام الشيوعى الذى يواصل برنامجيه النووى والبالستى .

ومعظم هؤلاء المسؤولين مقرهم فى الصين وروسيا حيث يعملون لحساب شركات تمول صناعة الدفاع فى كوريا الشمالية وتزودها معدات وتكنولوجيات .

والشركة المستهدفة هى “بايكسول ترايدينج كوربوريشن” التى تصدر الفحم وخامات الحديد لصالح النظام الكورى الشمالى.

وتعاونت الولايات المتحدة مع الصين لتوقف استيراد الفحم من كوريا الشمالية. لكن الشركة المذكورة واصلت تصدير الفحم عبر شركات وهمية فى مدينة داليان شمال الصين.

وتحظر هذه العقوبات أى تجارة مع هؤلاء الافراد وتلك الشركة .

وتضاف إلى سلسلة عقوبات أقرها مجلس التأمين الدولى بحق كوريا الشمالية .

واصدر وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين أن “عقوبات اليوم تهدف إلى التشويش على الشبكات والوسائل التى تستخدمها نظام كوريا الشمالية لتمويل برنامجيها النووى والبالستى غير القانونيين”.

وأضاف أن “هذه العقوبات تؤكد إلتزام هذه الإدارة بإحتواء التهديد الذى يشبه ه نظام كيم جونغ إيل فى بيونغ يانغ على الولايات المتحدة وحلفائنا، ومن أجل إستقرار شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا المحيط الهادىء”.

وشوف “أحض شركاءنا وحلفاءنا على إتخاذ إجراءات مماثلة لوضع حد لعمليات التمويل هذه”.

المصدر : مصر ناين