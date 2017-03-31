بالفيديو لحظة تتويج سيدات الأهلى للكرة الطائرة بكأس مصر
نشر النادى الأهلى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك “فيديو” للحظة تتويج فريق سيدات الأهلى للكرة الطائرة بكأس مصراليوم، وذلك بعد الفوزعلى فريق وادى دجلة بنتيجة 3/1 فى المباراة النهائية، التى أقيمت على صالة اتحاد الواجبة.
يذكر أن فريق سيدات الطائرة بالنادى الأهلى تأهل إلى النصف النهائى بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/0، فيما تأهل وادى دجلة بعد الفوز على أصحاب الجياد بنفس النتيجة على صالة اتحاد الواجبة أيضًا.
المصدر : مصر ناين
التعليقات