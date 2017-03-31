نشر النادى الأهلى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك “فيديو” للحظة تتويج فريق سيدات الأهلى للكرة الطائرة بكأس مصراليوم، وذلك بعد الفوزعلى فريق وادى دجلة بنتيجة 3/1 فى المباراة النهائية، التى أقيمت على صالة اتحاد الواجبة.

يذكر أن فريق سيدات الطائرة بالنادى الأهلى تأهل إلى النصف النهائى بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/0، فيما تأهل وادى دجلة بعد الفوز على أصحاب الجياد بنفس النتيجة على صالة اتحاد الواجبة أيضًا.

المصدر : مصر ناين