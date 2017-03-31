انتحر مبلط محارة من مركز ابوقرقاص بالمنيا بشنق نفسه داخل حجرة نومه على اثر خلافات زوجيه نتج عنها قيام الزوجه بترك منزله ولم يمضى على زواجهما 3 اشهر.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير تأمين المنيا من مأمور مركز واجبة أبوقرقاص يفيد تلقيه اخطار بإنتحار شخص بمنزله فى ظروف غامضه، وبالانتاصدر والفحص تبين إنتحار “ع.م” ،32 سنة عن طريق شنق نفسه بحبل داخل غرفة نومه

وعلى الفور تم تشكيل فريق كشف تحت إشراف اللواء محمود عفيفى، والعميد عبد الفتاح الشحات وباجراء التحريات الاولية تبين أن الشخص المنتحر يعمل مبيض محارة وهو متزوج منذ 3 أشهر وأن خلافات عائلية نشبت بينه وبين زوجته قامت على اثرها الزوجه بترك منزل الزوجيه من ما يقرب من شهر ونتج عن ذلك إصابته بحالة من الإضطراب النفسى دفعته للإنتحار.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازمة وتم إخطار النيابه لتباشر التحقيق.

المصدر : مصر ناين