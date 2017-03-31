أكد نادر شوقي وكيل أعمال عماد متعب ان الأزمة التي نشبت بين اللاعب وناديه انتهت بلا رجعة وأصبحت الأمور علي ما يرام.

وكيل عماد متعب يؤكد بقاء اللاع مع الأهلى

واصدر نادر شوقي :”البعض حاول ان يحول تصريحات عماد متعب الي أزمة كبيرة بينه وبين النادي الأهلي لكن الأمور اصبحت جيدة واللاعب باق في صفوف القلعة الحمراء طوال مدة تعاقده التي تم تجديدها لموسم اخر.

وكيل عماد متعب ينفى ادعائه للإصابة

ونفي شوقي ما يتردد بأن إصابة عماد متعب سياسية وانه يتعمد الهروب او أن هناك عقوبة استبعاد فني موقعة عليه مشيراً إلى أن عماد متعب يعانى من التهابات شديدة في عينه مرتبطة بتغير فصول السنة من الشتاء الي الربيع

عماد متعب مطلوب فى بتروجت

حسن شحاتة المدير الفنى لبتروجت يترقب موقف الأهلى مع عماد متعب بعد تصريحات الأخير التى أكد فيها رغبته في الرحيل حال استمرار سياسة عدم مشاركته سوى فى دقائق قليلة مطالبًا إدارة بتروجت بالتعاقد الفوري مع عماد متعب حال اتفاقه مع إدارة الأهلي على الرحيل لتدعيم هجوم الفريق البترولي في الموسم الجديد، مشددًا أن متعب الى أن الأن مهاجم مصر الأول والى أن الأن قادرًا على العطاء.

المصدر : مصر ناين