فى إحدى مفاجآت تامر حسنى لجمهوره، ظهر النجم عمرو يوسف، لتقديم “نجم الجيل” الذى تحدث عنه ووصفه بصديق عمره وعشرة أكثر من 12 سنةا ووصفه “صاحب صاحبه”، مازحا الحضور “أنا غيرت من وقفة المسرح دي قدام جمهور زيكم وهنزل ألبوم السنة الجاية”، وبدأ تامر حسنى الحفل بتقديم “عمرى ابتدا”، “يا تاعبنى”.

وكان فريق مسار إجبارى، افتتح حفل النجم تامر حسنى فى الكلية الأمريكية، وغنوا أشهر أغنياتهم شبه “أنا بعتذرلك”، و”انا موجود”، و”لسه الدنيا”، و”قلبك ده عنوانى” فى منتصف تفاعل الجمهور معهم، وغنى فريق “شارموفرز ” مع الجمهور على مدار ساعة، وقدموا أعداد من الأغنيات شبه “سلامو عليكو”، “خلاص هسيطر”، و”هيبتا”، و”سيبها عى الله”، و”النميمة”.

ويشهد حقل الكلية الأمريكية حضور أعداد من أصدقاء تامر حسنى اسلام جمال، واللاعب عمرو سماكة ودكتور محمود سيد، ويشرف على تنظيم الحفل وليد منصور، وفريق عمله الإضاءة والشاشات وليد الحريرى، والمسرح تامر فوزى، والصوت جورج سعيد.

المصدر : مصر ناين