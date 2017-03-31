تسبب عصام الحضرى حارس مرمى وادى دجلة فى خسارة فريقه أمام النصر للتعدين بهدفين فى المقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينما اليوم على استاد أسوان ضمن الجولة الـ23 من عمر الدورى الممتاز .

و أخفق الحضرى فى التصدى لركلة جزاء التعدين الثانية و التى سجلها عبد الله الشحاتة ،لتقق منها الفوف للنصر للتعدين بنتيجة 2 / 1.

الحضرى يكشف عن مستقبله بعد الاعتزال

كشف الحضرى،عن وجهته المقبلة عقب اعلان اعتزاله الساحرة المستديرة وبعد تحقيق حلمه بالمشاركة فى مونديال العالم بروسيا 2018.

و أكد الحضرى أنه يفضل العمل فى المجال الإدارى عقب اعلان اعتزاله ، إلا أنه سيغير وجهته ويتجه للعمل الفنى فى حالة تلقى عرضاً لتدريب حراس الفراعنة، موضحاً أن خدمة المنتخب الوطنى فى أى عمل يعد شرف كبير ولا يمكن رفضه لأى ظرف من الظروف.

الحضرى يعلن تمديد عقده موسمين مع وادى دجلة

أعلن الحضرى عن تمديد عقود مع وادى دجلة لمدة موسمين جديدين ،كما أكد أنه حرص على التجديد لمدة موسمين مع الفريق الدجلاوى، نظرًا للعلاقة الطيبة التى تربطه بالمسئولين وعلى رأسهمالباشمهندس ماجد سامى مالك أندية دجلة.

مدرب المنتخب يكشف سر عدم الدفع بالحضرى فى ودية توجو

كشف أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطنى، السبب الحقيقى وراء عدم الدفع بعصام الحضرى فى المباراة الودية أمام منتخب توجو، التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3/0، أحرزهم محمود كهربا وأحمد الشيخ ومحمد الننى.

و أشار نبيه الى أنه الحضرى هو من اللاعبين الاساسيين فى المنتخب وكان الغرض من ودية توجو مشوفة مستوى العناصر الجدد التى تم ضمها مؤخراً، ومحاولة دمجهم فى منتصف هذا القوام.

المصدر : مصر ناين