أكد عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي، وصول الهندوراسي ماريو مارتينيز للقاهره بكره قادما من ميامي بأمريكا و ينضم لمعسكر الفريق البترولي بكره ايضا بالاسكندرية، بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده.

كان ماريو مارتينيز قد تعرض للاحتجاز بمطار القاهرة الدولي، قبل سفره لمعسكر منتخب بلاده، ل سفره بمبلغ 40 ألف دولار ، وهو يفوق الحد الأقصى من المبالغ المحدد السفر بها، قبل أن يتم حل الأزمة، الا أن الفترة الماضية قد شهدت تأكيدات عن عدم رجوع اللاعب مرة ثانية، قبل أن يعلن اليوم مدير الكرة بالنادي البترولي عن عودته بكره.

المصدر : مصر ناين