فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى عاصم حماد،على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 35 /22 فى إطار مباريات الجولة التاسعة بالدور الثانى من دورى المحترفين فى حضور بعض من جماهير الأولتراس.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة بدورى محترفى كرة اليد بكره السبت، بمواجهات بين كل من الأولمبى مع الزمالك، وسبورتنج مع الزهور، و6 أكتوبر مع سموحة، وهليوبوليس مع أصحاب الجياد، والحوار مع طلائع الجيش، والأهلى مع الشمس.

يتوقف دورى محترفى كرة اليد بعد الجولة العاشرة لإستعداد الأهلى و الزمالك لخوض لقاء السوبر المقرر له يوم 12 إبريل المقبل المغرب .

المصدر : مصر ناين