وضعت الإدارة السنةة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، حواجز حديدية و علامات إرشادية بمحيط أعمال تطوير وإصلاح 6 فواصل معدنية لكوبرى أكتوبر، أمام القادم من الجيزة، وفى طريقه إلى مدينة نصر، منعا لوقوع الحوادث المرورية لحين انتهاء مدة الأعمال فى منتصف انتشار الخدمات المرورية.

ومن جانبه، أكد مصدر تأمينى بالإدارة السنةة لمرور القاهرة، أن تلك الأعمال سوف تنتهى فى تمام الساعة 6 صباح اليوم السبت 1/4/2017، وإجراء غلق جزئى للطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة لإصلاح فواصل معدنية من الناحية اليمنى أعلى الوصلة المعلقة للمتجه إلى مدينة نصر منعًا لحوادث الطرق .

وأظهر المصدر، أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، ووضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال “إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية”، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

المصدر : مصر ناين