رغم التأمينيات الكبيرة التى تراود مستخدمى شبكة التواصل الاجتماعى المصغرة “تويتر” حول إمكانية السماح لهم بكتابة تغريدات أكبر من 140 حرفا، إلا أن الشبكة الاجتماعية ترفض هذا الأمر، بوصفه بعض من ماهيتها وشخصيتها وهو ما أكده الرئيس التنفيذى لها أكثر من مرة، لكن هذا لم يمنع الشركة فى نفس الوقت من إطلاق بعض التحديثات التى تتحايل على هذه النقطة وتمنح المستخدمين مزيدا من الحروف، وذلك من خلال تجاهل احتساب بعض الحروف والكلمات والتى نرصد أبرزها كما يلى:

– عدم احتساب أسماء المستخدمين:

حيث أعلنت تويتر عن تغيير شكل الردود التى تظهر على التغريدات، وهذا من خلال استخدام طريقة جديدة لحساب أعداد الأحرف الخاصة بالرد، فبداية من هذا الأسبوع لن يتم حساب أسماء المستخدمين ضمن الردود المحدودة بأعداد 140 حرفا، وسيظهر الاسم بدلا من ذلك فى مكان مختلف عما هو مألوف أعلى الرد، مما يتيح أعداد أكبر من الكلمات.

– إلغاء حد الأحرف فى الرسائل المباشرة:

كما قامت تويتر بالسماح للمستخدمين بإرسال رسائل مباشرة إلى الأصدقاء بدون وضع حد أقصى 140 حرفا، حيث يمكنهم كتابة ما يشائون بكل سهولة، بدلا مما كان معمول به فى السابق، حيث كانت الشركة تجبر المستخدمين ايضا على إرسال رسائل لا يتجاوز أعداد حروفها عن 140 حرفا أيضا.



– عدم احتساب الصور والروابط:

كما ألغت الشبكة احتساب الصور والروابط ضمن أعداد حروف التغريدة، خاصة أن إضافة الرابط يعادل نحو 23 حرفا، بينما تحصل الصورة على 24 حرفا من إجمالى التدوينة، وهو الأمر الذى وفر للمستخدمين مزيدا من أعداد الحروف، ليتمكنوا من كتابة تغريداتهم بشكل كامل بدون أن تضيع الحروف فى أعداد من الأشياء الأخرى.

المصدر : مصر ناين