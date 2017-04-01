اصدر الفنان الكبير إيمان البحر درويش إنه انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جده سيد درويش “الله على مصر الله”، لتتم إذاعتها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأغنية تمت إعادة توزيعها بشكل جيد للغاية.

وأضاف أن الأغنية وطنية ولاتزال تحقق نجاحا منذ أن قدمها سيد درويش الى أن الآن، وتقول كلمات الأغنية “الله على مصر الله، على أبطالها وشبابها، الوحدة ومعاها الله لأجل نرجع أمجادها، طول عمرك صابرة علينا شايلانا فى نن عنيكى، وبنهرب منك ليكى، دا الواحد فى يوم لو سابك يرجع يسجد على بابك“.

وأشار درويش إلى أنه قدم الأغنية مؤخرا فى إحدى حفلات تكريم أمهات الشهداء، وحققت صدى جيدا، لافتا إلى أن التواجد والمشاركة فى تكريم أمهات الشهداء، مهمة وطنية، ولابد أن يشعرهم الجميع، أن أبناءهم الشهداء غاليين عليهم كبعض مننا.

المصدر : مصر ناين