حاصرت مياه الفيضانات عشرات الآلاف فى إستراليا بعد أن ضرب إعصار قوى الساحل الشرقى للبلاد مما تسبب فى قطع الطرق وتحطيم جسور ومصرع امرأتين.

وامتدت منطقة الكارثة التى تسببت فيها تبعات إعصار (ديبي) على مسافة ألف كيلومتر من جزر المنتجعات الاستوائية فى ولاية كوينزلاند وشريط جولد كوست السياحى إلى مزارع ولاية نيو ساوث ويلز وقطعت التيار الكهربائى عن أكثر من 100 ألف منزل.

واصدر مكتب الأرصاد إن ستة أنهار كبرى وصلت إلى مستويات الفيضان والى أن الأن ت مناسيب المياه فيها ترتفع فى عدة مناطق.

وانطلقت صفارات الإنذار من الفيضان فى عدة بلدات مما أدى ألى السكان المحاصرين للصعود إلى أسطح منازلهم التى غمرتها المياه انتظارا للإنقاذ إلا أن سرعة حركة المياه والرياح منعت أطقم الطوارئ من الوصول لعدة مناطق.

واصدر ت الواجبة إنها انتشلت جثتى سيدتين من مياه الفيضانات فى وقت متأخر من مساء الجمعة فى أول إبلاغ عن قتلى منذ هبوب الإعصار ديبى يوم الثلاثاء.

وتخشى السلطات أن يكون مزيدا من الأشخاص لقوا حتفهم خلال الليل مع استمرار ارتفاع مناسيب مياه الفيضان.

المصدر : مصر ناين