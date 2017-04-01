يتفوّق الأهلي فى تاريخ مواجهاته أمام الداخلية، وذلك قبل أن يلتقى الفريقين اليوم فى الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وأن تواجه الفريقان 8 مرات حقق الأحمر خلالها 5 انتصارات، بينما فقد مرتين،وسيطر التعادل على مواجهة واحدة.

وسجل النادى الأحمر 11 هدفا في شباك الداخلية ،بينما استقبل 4 أهداف، ولم ينته أي لقاء بينهما بالتعادل السلبي.

وفى الموسم الجاري،التقى الفريقين مرتين إحداهما بالدوري والأخرى في بطولة كأس مصر،وانتهت الأولى بفوز الأحمر بهدفين دون فى المقابل أحرزهما جون انطوى ومؤمن زكريا، والثانية بفوز الأحمر بهدفين فى المقابل هدف .

ويعد الجابوني ماليك ايفونا مهاجم الفريق السابق والمحترف حاليا بالدوري الصيني هو هدّاف مواجهات الفريقين برصيد “هدفين”متساويا في ذلك مع الثنائي متعب وحسام غالي.

المصدر : مصر ناين