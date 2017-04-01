تشهد أخر 5 مواسم فى الدورى المصرى لكرة القدم إبتعاد نجوم القطبين ” الأهلى و الزمالك ” عن صدارة ترتيب الهدافين ، بالرغم من إمتلاك كلا الناديين نجوم الصف الأول فى مركز الهداف و تميزهم بإمكانيات قوية .

ويشهد الموسم الحالى 2016 / 2017 ، تصدر أحمد الشيخ لاعب مصر المقاصة للترتيب الى أن الأن برصيد 11 هدف ، يليه أحمد جمعة لاعب المصرى برصيد 9 أهداف، ثم كابونجو كاسنجو النيجيرى المحترف فى صفوف الإتحاد السكندرى بنفس الرصيد .

وفيما نجد إبتعاد حسام باولو لاعب الزمالك عن الصدارة برصيد 8 أهداف، و لاعبا الأهلى مؤمن زكريا برصيد 7 أهدف و عبد الله السعيد بـ 6 أهداف، كما أن فى الموسم الماضى أيضا سيطر حسام باولو على لقب الهداف برصيد 17 هدف فى ظل ابتعاد مهاجمى الأهلى و الزمالك عن المشهد ، حيث كان يليه مروان محسن لاعب الأهلى الحالى عندما كان لاعبا فى الإسماعيلى برصيد 14 هدف ثم أحمد رءوف لاعب المصرى برصيد 13 هدف .

أما موسم 2014 / 2015 ، فشهد أيضا تصدر حسام باولو برصيد 20 هدفا عندما كان لاعبا فى صفوف الداخلية ، بينما جاء جون أنطوى بصفوف الإسماعيلى فى المركز الأول برصيد 12 هدفا فى فى موسم 2013 / 2014 .

بينما شهد موسم 2012 / 2013 الذى تم إلغاؤه لدواعى تأمينية ، سيطرة وليام جيبور لاعب طلائع الجيش لصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف الى أن التوقف .

المصدر : مصر ناين