تعرض الهندوراسي ماريو مارتينيز صانع ألعاب انبي، لأزمة جديدة في مطار بأمريكا بعد توجهه إلى هناك من بلاده “ترانزيت”، للرجوع إلى القاهرة.

فور وصول ماريو مارتينيز إلى أمريكا من الهندوراس، لم يلحق بالطائرة العائدة للقاهرة، ل انهاء بعض الاجراءات، ليضطر إلي المبيت ليلة هناك، وفور توجهه الي المطار أمس الجمعة، للرجوع قيل له أنه على قائمة الانتظار ولا توجد مقاعد خالية لعودته.

وتأكد رجوع ماريو على طائرة الغد، الا أنه بذلك سيكون في القاهرة، في الثانية ظهر الأحد وليس السبت كما أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بانبي، ما يجعل اللاعب خارج مواجهة المصري لاقامتها في نفس اليوم.

كان ماريو مارتينيز قد تعرض للاحتجاز بمطار القاهرة الدولي، قبل سفره لمعسكر منتخب بلاده، ل سفره بمبلغ 40 ألف دولار ، وهو يفوق الحد الأقصى من المبالغ المحدد السفر بها، قبل أن يتم حل الأزمة، الا أن الفترة الماضية قد شهدت تأكيدات عن عدم رجوع اللاعب مرة ثانية، قبل أن يتأكد عودته الا أنه لن يلحق بمباراة المصري.

المصدر : مصر ناين