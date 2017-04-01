كشف أحمد حسن كوكا، نجم نادى سبورتنج راجا البرتغالى، سر رحيله عن النادى الأهلى عندما كان لاعباً بقطاع الناشئين وقرر الاحتراف.

اصدر كوكا، خلال تصريحاته لبرنامج “القاهرة أبو ظبى” عبر شاشة “أون سبورت”: “كنت من ضمن ناشئى الأهلى، وسمير كمونة صعدنى للفريق الأول تحت قيادة مانويل جوزيه، وكان هذا بمثابة حلم خاصة وأننى وجدت بجوارى محمد أبو تريكة وبركات وغيرهم من النجوم الذين كنت أحلم بالتقاط صورة معهم فقط”.

أضاف كوكا: “ضياء السيد ضمنى لمنتخب 1991 للمشاركة فى مونديال العالم بكولومبيا، وشاركت أمام منتخب النمسا وقدمت مستوى مميز، وعندما عدت إلى الأهلى، كنت متوقع أن يتم توقيع عقد معى، إلا أننى فوجئت بنزولى مرة أخرى لفريق الناشئين، فشعرت حينها بالظلم، وقررت أن اتخذ قراراً مصيرياً فى حياتى”.

شوف أحمد حسن: “كنت تلقيت عرض للاحتراف لكننى رفضته لأن الأهلى كان أقصى طموحى، لكن بعد شعورى بالظلم بعدم توقيع عقد والتصعيد للفريق الأول، استشرت أسرتى وصليت أستخارة ثم قررت الاحتراف، وأرفض لقب الهارب، وأتمنى أن أشرف أسم مصر فى الملاعب الأوروبية”.

المصدر : مصر ناين