لاتزال مفاجآت تامر حسنى لجمهوره مستمرة فى حفله “الكلية الأمريكية”، حيث قدم النجم حسام حبيب من أجل الغناء معه وقدما سويا مكس بين اغنتين “كل حاجة بينا” و”فرق كتير”.

















ثم تحدث حسام حبيب للحضور موجها شكره لنجم الجيل، واصدر أن اهم ما يميز تامر حسنى هو قربه الدائم من الجمهور، جراء ذلك فهو محافظا علي نجاحه طوال السنوات الماضية، وأنه واجهه مشرفة للمطربين داخل مصر وخارجها وهو ما رد عليه تامر حسنى قائلا “ان أهم ما يميز حسام حبيب هو دقته فى اختيار الاغنيات التى يقدمها جراء ذلك فعندما يطرح ألبومه يحقق نجاجا” متمنيا أن يكون دائما النجاح حليفه طوال الوقت.

كما حرص النجم تامر حسنى على تحية النجم عمرو يوسف الذى ظهر على مسرح “الكلية الأمريكية” من أجل تقديمه للجمهور وهو ما دفع “نجم الجيل”، أن يطلب من “يوسف” الغناء معه ليقدما أغنية “يا أنا يا مفيش” فى منتصف تفاعل كبير من الحضور.

وكان الجمهور استقبل عمرو يوسف بحفاوة شديدة فور ظهوره لتقديم تامر حسنى وصفه بصديق عمره وعشرة أكثر من 12 سنةا قائلا عنه “صاحب صاحبه”، ومازح الحضور “أنا غيرت من واقفة المسرح دي قدام جمهور زيكم وهنزل ألبوم السنة الجاية”.

وكان فريق “مسار إجبارى” افتتح حفل النجم تامر حسنى فى الكلية الأمريكية، وغنوا أشهر اغنياتهم شبه “أنا بعتذرلك”، و”انا موجود”، و”لسه الدنيا”، و”قلبك ده عنوانى” فى منتصف تفاعل الجمهور معهم، وغنى فريق “شارموفرز ” مع الجمهور على مدار ساعة، وقدموا أعداد من الأغنيات شبه “سلامو عليكو”، “خلاص هسيطر”، و”هيبتا”، و”سيبها عى الله”، و”النميمة”.

ويشهد حفل الكلية الأمريكية حضور بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى إضافة إلى أعداد من الأصدقاء المقربين شبه اسلام جمال، واللاعب عمرو سماكة ودكتور محمود سيد، والمخرج محمد سامى، ويشرف على تنظيم الحفل وليد منصور، وفريق عمله الإضاءة والشاشات وليد الحريرى، والمسرح تامر فوزى، والصوت جورج سعيد.





المصدر : مصر ناين