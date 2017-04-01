مدد المجلس الوزارى الأوروبى فى بروكسل، الجمعة، التدابير القسرية المتخذة ضد رئيس مجلس النواب الليبى ، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، نورى أبوسهمين ، ورئيس نظام الإنقاذ ، خليفة الغويل ، لمدة ستة أشهر إضافية وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد أصول المعنيين، ومنعهم من السفر داخل الفضاء التأمينى الأوروبي.

واصدر المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، “إن الأشخاص الثلاثة متورطين فى عرقلة تطبيق الأستقرار السياسى الليبى الموقع فى السابع عشر من ديسمبر 2015 وتشكيل نظام الوافق الوطني” حسب قوله.

وأعلن المجلس عن استمرار قلقله تجاه الموقف فى ليبيا، وتحديدا تجاه الأعمال التى تهدد السلم والتأمين واستقرار البلاد وكل ما يعرقل نجاح العملية الانتاصدر ية فى ليبيا.كما جدد الاتحاد التزامه باتفاق سياسى شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر : مصر ناين