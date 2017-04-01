أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه يوجد خلاف مع البرتغالى أوجستو إيناسيو المرشح بقوة لتدريب الفريق الأبيض، ل الواجب الجزائى.

وأظهر مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج “القاهرة أبو ظبى” عبر شاشة “أون سبورت” أن إيناسيو طلب قيمة 3 أشهر من راتبه واجباً جزائياً فى عقده، بينما عرضت الاكتفاء بقيمة راتب شهر واحد، لافتاً إلى أنه سيتفاوض معه صباح اليوم لإيجاد حلاً.

وأشاد مرتضى منصور، بمحمد حلمى، قائلاً: “محمد حلمى راجل ومحترم وملتزم، وله منى ومن جماهير الزمالك كل الاحترام والتقدير”.

المصدر : مصر ناين