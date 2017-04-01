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تعرف على أول صدام بين مرتضى منصور والبرتغالى إيناسيو

منوعات
تعرف على أول صدام بين مرتضى منصور والبرتغالى إيناسيو

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه يوجد خلاف مع البرتغالى أوجستو إيناسيو المرشح بقوة لتدريب الفريق الأبيض، ل الواجب الجزائى.

وأظهر مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج “القاهرة أبو ظبى” عبر شاشة “أون سبورت” أن إيناسيو طلب قيمة 3 أشهر من راتبه واجباً جزائياً فى عقده، بينما عرضت الاكتفاء بقيمة راتب شهر واحد، لافتاً إلى أنه سيتفاوض معه صباح اليوم لإيجاد حلاً.

وأشاد مرتضى منصور، بمحمد حلمى، قائلاً: “محمد حلمى راجل ومحترم وملتزم، وله منى ومن جماهير الزمالك كل الاحترام والتقدير”.

المصدر : مصر ناين

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