رفع النادى الأهلى وتحديداً سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم شعار “أضرب الكبير.. يخاف الصُغيّر” من أجل وضع حد للأزمات التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية ويخشى الجهاز الفنى أن تؤثر على إستقرار الفريق وطموحاته فى التتويج بالبطولات المحلية والأفريقية التى يُشارك فيها.

الأيام الماضية شهدت أكثر من أزمة بعدما أعلن عماد متعب مهاجم الفريق غضبه الشديد من استمرار تجاهله وعدم مشاركته فى المباريات وقيام الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بمنح الفرصة للاعبين آخرين، وأكد متعب أنه لن يستمر”حبيسا”على الدكة الحمراء وقد يتخذ قرارا نهائيا بالرحيل مع نهاية الموسم الكروى الجارى، موضحا أن انضمامه إلى الزمالك امر”وراد”خاصة وأن الكرة المصرية تعيش عصر الاحتراف.

وازدادت الأمور سوء داخل القلعة الحمراء خاصة على صعيد الفريق أيضا بعد أن أطلق احمد قام بفتحى لاعب الفى منتصف تصريحات هاجم فيها سيد عبد الحفيظ ل تعمّد الأخير إخفاء العرض الرسمى الذى تلقاه الجوكر من نادى أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الأخيرة لاستعارته 6 أشهر فى المقابل 700 ألف دولار للنادى الأحمر، وشدد الجوكر على أنه لاعب كبير ويرفض التسنةل معه بهذا الشكل وأنه كان من الأحرى اعتراف عبد الحفيظ بهذا العرض الرسمى بعيدا عن موافقة الأهلى على احترافه من عدمه.

سيد عبد الحفيظ، اصدر إن هناك ونظاماً محدداً يتم اتباعه داخل جدران القلعة الحمراء، ويجب على الكبير فى الأهلى قبل الصغير احترامه والعمل وفقاً للوائح وعدم الخروج عن النص.

وشوف عبد الحفيظ: “فى بعض اللاعبين هنبدأ نتكلم معاهم الفترة المقبلة، بخصوص نسب المشاركة، فإذا ارتضوا النظام كان بها، وإذا لم يرتضوا ووجدوا أن الأمر لا يتماشى مع طموحاتهم فحينها سيكون القرار قرارهم والأهلى لم يقف أمام مستقبلهم”.

وأظهر سيد عبد الحفيظ أنه سيتم توقيع عقوبات مالية على جميع اللاعبين المخالفين وفقاً للائحة المعمول بها فى النادى، مشيراً إلى أن تطبيق النظام أهم شىء فى القلعة الحمراء، قائلاً: “ارتضاء اللاعبين الكبار بالعقوبات يسهل عملية التسنةل مع باقى اللاعبين، ونحن نفخم اللاعبين الكبار احتراماً لتاريخهم لكن لا يمكن أن نوافق على ضرب استقرار الفريق”.

المصدر : مصر ناين