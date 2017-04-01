يستضيف الأهلي اليوم، السبت، الداخلية باستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 للدورى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والداخلية اليوم بالدوري المصري مع وجود أستوديوهات تحليلية قبل وبعد المباراة.

موعد مباراة الأهلى والداخلية

تقام مباراة الأهلى والداخلية فى تمام الساعة الثامنة مساء على استاد السلام ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 52 نقطة يحتل بهم صدارة جدول المسابقة المحلية، أما الداخلية فيأتى فى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

الأهلي يتحدى طموح الداخلية

ويخوض الأهلى حامل لقب الدوري مباراة اليوم فى منتصف معنويات مرتفعة بعد الصعود لدوي المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتخطيه عقبة بيدفيست الجنوب أفريقي القوي في دور الـ32 ،كما يتسلّح الأحمر بخبرات لاعبيه وإمكانياتهم وكذلك نتائجه الجيدة ببطولة الدوري قبل توقف المسابقة والتى جعلته يتربّع على عرش البطولة.

في الفى المقابل ، يرى أشرف قاسم المدير الفني للداخلية أن الفوز على الأهلي ليس مستحيلاً ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ لصالح حامل اللقب إلا أن قاسم طالب لاعبيه بضرورة اللعب بتركيز و”رجولة” منذ بداية المباراة لخطف النقاط الثلاثة أو الفوز بنقطة على أقل تقدير من أجل تحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري حيث يحتل الداخلية حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

المصدر : مصر ناين