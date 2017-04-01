يظهر الفنان باسم سمير فى دراما رمضان من خلال 4 أعمال درامية يظهر فيهم دفعة واحدة، فالبداية مع الفنان مصطفى شعبان فى مسلسل “اللهم إنى صائم”، الذى بجسد فيه شخصية “ضياء” ويحاول اللعب على كل الأطراف ويدبر المكائد الواحدة تلو الأخرى لمصطفى شعبان.

وطلب المخرج أكرم فريد عمل “نيولوك” من أجل دوره، خاصة بعدما تم اختياره للدور عن طريق الكاستينج فريد النقراشى والمخرج المنفذ علاء وجدى.

كما يشارك باسم سمير أيضا فى مسلسل “حلاوة الدنيا” بطولة هند صبرى، وحنان مطاوع، وظافر العابدين، وأحمد حاتم، وآخرون، من إخراج حسين المنباوى، فضلا عن مشاركته فى مسلسل “بين عالمين” مع طارق لطفى، ولقاء الخميسى، وحازم سمير، ومن إخراج أحمد مدحت.

أما المسلسل الـ4 فهو “الطوفان”، المقرر أن يبدأ تصوير مشوفه خلال أيام، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم شبه ماجد المصرى، وأحمد زاهر، وعبير صبرى، وأيتن سنةر، ووفاء سنةر، وهنا شيحة، وقام بفتحى عبد الوهاب، وآخرون، ومن إخراج خيرى بشارة.

المصدر : مصر ناين