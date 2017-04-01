أطلقت شركة موتورولا هاتفها RAZR V3 فى سنة 2004، حيث حقق الهاتف مكانة كبيرة بين المستخدمين جعلته أحد أشهر الهواتف التى يتذكرها المستخدمين الى أن وقتنا الحالى، وهو ما دفع الشركة فى النهاية إلى إعادة إطلاقه مرة أخرى، وذلك وفقا للصورة الدعائية التى أطلقتها الشركة وكتبت بها “an icon returns” as a Moto Mod.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فقد قامت شركة موتورولا فى ماليزيا بنشر صورة تشويقية فى صفحتها الرسمية على شبكة الفيس بوك مع عبارة ” هاتف Moto الأيقونة الذى غير الألفية “، والتى تشير إلى رغبة الشركة فى إعادة إطلاق الهاتف الأيقونى للمستخدمين مرة أخرى ولكن بشكل محدث، حيث لن يتم إعادة إحياء الهاتف Motorola RAZR من جديد كما فعلت مع سلسلة هواتف Droid Razr فى السنة 2011 و2012، فيما تقول الشركة ” هذه المرة إنه جديد ومحسن كملحق Moto Mod “.

المصدر : مصر ناين