اصدر أحمد حسن “كوكا”، لاعب المنتخب الوطنى، أنه سيواصل جهوده بالمعلب لتحقيق حلم والده، والنادى الأهلى، والانتاصدر إلى نادى كبير، لافتاً إلى أنه فى البداية طلب من مسئولى ريو آفى إعطاء حقوق الرعاية للنادى الأهلى، قائلا: “طلبت الإدارة إعطاء الأهلى حقوقه بصفته النادى الذى ساعدنى، ونادى ريو آفى لم يستطيعوا دفع المبالغ المالية ولم يشوف بعد ذلك ولكن المشكلة اتحلت”، مشيراً إلى أنه تألق مع ريو آفى وأحرز 15 هدفا مما أهله للانتاصدر إلى سبورتنج براغا.

وأضاف “كوكا” خلال حواره ببرنامج القاهرة أبو ظبى، الذى يقدمه الإعلامى الإماراتى يعقوب السعدى، على فضائية ON Sport، أن نادى براغا رابع أكبر فرقة فى لدورى البرتغالى، ويلعب دائما بالدورى الأوروبى، لافتاً إلى أنه يبذل مجهود كبير وباقى لاعبى الفريق، لعدم النزول إلى المركز الرابع، وهو فريق كبير وله جمهور عريق.

وأشار لاعب المنتخب الوطنى، أن وفاة والده كانت ضربة كبيرة بحياته، وكان والده سعيداً حينما يراه ينزل الملعب ويكون فى مستوى جيد، وهو ما جعله يحزر الهدف الرائع فى مرمى نادى مرسيليا، وكان والده قد توفى وقتها، لافتاً إلى أن هناك ثقة كبيرة فى الجيل الموجود للمنتخب فى حلم الوصول لكأس العالم بروسيا، ونمتلك لاعبين مميزين.

المصدر : مصر ناين