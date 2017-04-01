أعلن تنظيم القاعدة، الجمعة، مسؤوليته عن هجوم دام بسيارة مفخخة يقودها انتحارى أعقبه هجوم مسلح شُنّ فى الآونة الأخيرة، واستهدف مبنى حكومياً فى جنوب اليمن.

واصدر ت جماعة “أنصار الشريعة” الشوفة لتنظيم القاعدة فى بيان إنّ الانتحارى هو أبو سنةر الحضرمى، مشيرة إلى أنه فجر سيارته المفخخة عند مدخل مبنى السلطة المحلية فى مديرية الحوطة، كبرى مدن محافظة لحج، الاثنين.

وأفاد مسؤولون محليون حينها بمصرع عشرة مسلحين متطرفين بينهم انتحارى وستة جنود وأربعة مدنيين بتفجير انتحارى أعقبه هجوم مسلح، وقتلت القوات التأمينية المهاجمين، بينهم ثلاثة كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.

وأقرّ البيان بأن المسلحين الثلاثة “سيطروا سيطرة كاملة على المجمع لمدة ثلاث ساعات”، قبل أن يُقتلوا إضافة إلى الحضرمي.

وأظهر البيان أن الهجوم جاء “ثأرا للشهداء” الذين قُتلوا خلال مداهمات قوات التأمين و”تحت التعذيب فى السجون“.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء فى أيدى المتمردين فى سبتمبر من السنة نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودى على رأس تحالف عسكرى فى النزاع فى مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على اجزاء كبيرة من البلد الفقير.

المصدر : مصر ناين