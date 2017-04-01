ألقى مجهولون منذ قليل جثة شخص مجهول أمام مسجد السلام بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وفروا هاربين فى سيارة ملاكى.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود إشارة من واجبة النجدة بالعثور على مجهولة لشخص أمام مسجد السلام، وبسؤال شهود العيان قرروا قيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإلقاء الجثة والفرار هاربين، انتقل العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية وضباط المباحث لمكان البلاغ وجار هوية الجثة، وتكثيف جهود الكشف لضبط مرتكبى الواقعة.

المصدر : مصر ناين