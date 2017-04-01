اقتحم مسلحون، شركة منتجات عذائية بمدينة نصر وسرقوا نصف مليون جنيه وفروا هاربين، حيث تحرر محضرا بالواقعة وتولى محمود الشيخ وكيل أول النيابة التحقيق فى الواقعة.

كشفت تحقيقات المستشار محمود الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر أن أعداد من الأشخاص يحملون الأسلحة اللهيب ية والبيضاء اقتحموا مقر شركة منتجات غذائية وهددوا الموظفين بالأسلحة وقيدوهم بالحبال وأجبروا أمين الخزينة على إظهار الأموال واستولوا على نصف مليون وفروا هاربين ،لتأمر النيابة برئاسة المستشار أحمد لبيب بسرعة تحريات المباحث حول والواقعة وضبط وإحضار المتهمين.





المصدر : مصر ناين