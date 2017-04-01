دعت كلية التربية بكلية المنوفية الطلاب والطالبات إلى تحدى الإدمان فى ندوة تثقيفية توعوية بعنوان “لا للإدمان.. أنت أقوى من المخدرات” فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية المنوفية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وهدفت الندوة إلى الوعى بأنشطة الصندوق والتعرف على الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان بالمجان والكشف المبكر للمدمن والتعرف على الأعراض وطرق الوقاية والعلاج المبكر بإستعراض فيلمــًا توضحيـــًا لدور الصندوق فى مكافحة مخاطر الإدمان إلى جانب تدريب 25 طالبــًا ضمن برنامج الصندوق لتدريب الكوادر الطلابية لمكافحة سُبل التعاطى والإدمان، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الكلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والعاطى.

الندوة برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الكلية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية والدكتور على حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الدكتورة إيمان شكر منسق كلية المنوفية لدى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وبحضور الدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار ومحمد شحاته باحث صندوق مكافحة وعلاج التعاطي الإدمان، ودكتور محمود علام باحث مكافحة الإدمان ومسئول محافظة كفر الشيخ لدى صندوق مكافحة الإدمان.

المصدر : مصر ناين