أصدرت أبل تحديث 10.3 IOS خلال الأسبوع الماضى، الذى ضم مجموعة من الميزات الجديدة، بما فى ذلك القدرة على العثور على سماعات “إيربود” الخاص بك من خلال خدمة Find My iPhone بالتكامل مع “سيرى”.

لكن حمل التحديث أيضا بعض المزايا الخفية الهامة بشكل كبير لمستخدمى هواتف آيفون مع مساحة تخزين 16GB أو 32GB ويعانون بشكل مستمر من نفاذ المساحة وعدم القدرة على تخزين أى مواد إضافية.

ووفقا لموقع “ميرور” البريطانى، فيقدم تحديث 10.3 IOS نظام ملفات جديد يسمى APFS ، وهو أكثر كفاءة فى تحسين كيفية استخدام التخزين من قبل نظام التشغيل والتطبيقات، وهذا يعنى نفس البرنامج الموجودة على هاتف الآيفون الخاص بك، سيأخذ من مساحة تخزين أقل.

وسيلاحظ المستخدمين توفير مساحة تخزين على أجهزتهم بمجرد التحديث لنظام 10.3 IOS وسيكون بشكل متفاوت لدى المستخدمين، وفقا لإصدار الجهاز والماسحة المتوفرة داخله.

المصدر : مصر ناين