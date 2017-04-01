استطاع فيلم The LEGO Batman Movie أن يحقق إيرادات حول العالم تخطت الـ293 مليون دولار، وذلك حصيلة عرض الفيلم فى أكثر من 4000 شاشة عرض حول العالم، وهو ما يوازى أكثر من 3 أضعاف ميزانيته، إذ تكلف العمل 80 مليون دولار فقط.

فيلم The Lego Batman Movie تدور أحداثه حول البطل الخارق بروس واين أو الرجل الوطواط فى تحدٍ جديد إذ لا يتحتم عليه هذه المرة فقط أن يواجه عتاة اﻹجرام المتواجدين فى مدينة جوثام، بل عليه أيضًا أن يتولى مسئولية تربية طفل قام بتبنيه مؤخرًا، ما يضعه فى مواقف كوميدية لا تنتهى، وهو الفيلم الذى يعرض فى أكثر من 40 دولة حول العالم وعرض أول فبراير الماضى.





المصدر : مصر ناين