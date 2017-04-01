أعلنت محافظة دمياط، فى بيان لها منذ قليل، موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على تعيين 377 معلما مساعدا بمدارس محافظة دمياط، بعد اجتيازهم الدورات التدريبية بالأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمراحل التعليمية باعتبارها من متطلبات التعيين بوظيفة معلم أخصائى طبقا للقانون 155 لسنة 2017.

وأكدت المحافظة فى بيانها أن هذا القرار جاء استمرار للتعاون والتواصل بين الوزراء والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وأن قرار التعيين يسرى من الشهر التالى لقرار التعيين، والذى سوف يصدره الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خلال أيام.

المصدر : مصر ناين