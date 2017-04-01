تقام فى الخامسة مساء اليوم مباراة الزمالك وسموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الـ23 للبطولة.

وتأتى مباراة الزمالك وسموحة بعد إسدال الستار على أزمة انسحاب القلعة البيضاء من الدورى عقب أحداث مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدورى والتى أقيمت يوم 3 مارس الماضى وفقد ها الأبيض بهدف وشهدت عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق مما ترتب عليه اتخاذ قرار بالانسحاب من الدورى لكن تراجع الأبيض عن القرار خلال العمومية الأخيرة التى أقيمت مساء أمس الجمعة.

الزمالك استعد لسموحة بوديتين

قبل انطلاق مباراة الزمالك وسموحة حرص الفريق الأبيض على خوض مباراتين وديتين أمام المرج وحسمها بنتيجة 2/1 ثم أمام البلاستيك وفاز برباعية نظيفة وتسنةل الجهاز الفنى للمارد الأبيض مع أزمة الانسحاب وكأنها لم تكن بناءً على تعليمات مجلس الإدارة الذى طالبهم بالتركيز فى الملعب فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى.

ويقود محمد حلمى فريق الزمالك فنيًا خلال مواجهة سموحة رغم اتخاذ مجلس الإدارة قرار رسمى برحيله وتعيين مدير فنى أجنبى جديد خلال الأيام القادمة ولكن تمسك حلمى بالاستمرار على رأس الإدارة الفنية للفريق لحين قدوم المدرب الجديد وهو ما أشاد به المجلس الأبيض ليقرر إقامة حفل تكريم للمدرب عقب رحيله.

التشكيل المتوقع للزمالك

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام سموحة مكون من محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح وإسلام جمال وعلى جبر وأسامة إبراهيم وطارق حامد ومعروف يوسف وأيمن حفنى ومصطفى قام بفتحى وستانلى وحسام باولو.

مؤمن سليمان يؤكد صعوبة مواجهة الزمالك

على الجانب الآخر، يرى مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية لما يمتلك الفريق الأبيض من عناصر مميزة ولاعبين أكفاء قادرين على حسم أى مباراة بقدراتهم الفنية وبالتالى هناك صعوبة كبيرة فى التسنةل معهم من الناحية الدفاعية لامتلاك لاعبى الأبيض القدرة على التسنةل مع أى موقف يتعرضوا له.

التشكيل المتوقع لسموحة

ويعد التشكيل الأقرب لسموحة أمام الزمالك مكون من المهدى سليمان فى حراسة المرمى وياسر إبراهيم وباتريك مالو ورجب بكار وأيمن أشرف وأحمد تمساح ومحمود عبد العزيز وإسلام محارب وإسلام سرى وأحمد حسن مكى وأحمد رءوف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و سموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر فضائية أون سبورت .

المصدر : مصر ناين