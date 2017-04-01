لقى القائد الحوثى الجديد لجبهة (نهم)، أبو على الخولانى و13 من مرافقيه مصرعهم، بغارة جوية شنتها قوات التحالف العربى.

وذكرت قناة “العربية ـ الحدث” فى نبأ الان لها مساء الجمعة، أن مقاتلات التحالف نفذت مساء اليوم سلسلة غارات مكثفة على مخابىء أسلحة لميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبدالله صالح فى ضواحى صنعاء ومناطق أخرى فى نهم والجوف وصعدة، وأضافت أن الغارات دمرت آليات وعتادا عسكريا، وقتل وجرح خلالها العشرات من الميليشيات.

المصدر : مصر ناين