اصدر وزير الهجرة والمهجرين العراقى جاسم محمد، إن الأمم المتحدة شريك مهم فى العمليات المشتركة مع الوزارة لإغاثة وإيواء النازحين وبرامج مساعدتهم.

وأظهر جاسم – فى تصريح صحفى عقب زيارته ميدانية مع الأمين السنة للامم المتحدة أنطونيو جوتيرس لمخيم “حسن شام” شرق الموصل الجمعة – أن الهدف من زيارة الأمين السنة للأمم المتحدة هو الإطلاع على أوضاع النازحين فى مخيمات الإيواء والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة لهم، والوقوف مع العراق فى حربه ضد تنظيم (داعش الارهابيه) الإرهابى ودعم النظام والوزارة لملف النازحين.

وأضاف: أن ربع تعداد نازحى نينوى قد عادوا إلى مناطقهم السابقة، كما ان 45 % من مجمل نازحى العراق قد استقروا أخيرا فى مدنهم التى نزحوا منها.. مشيرا إلى أن الوزارة لديها برامج لإعادة النازحين الى مدنهم السابقة بالسرعة الممكنة وأن الحل الأشبه لملف النازحين هو بعودتهم الى مدنهم الأصلية.

المصدر : مصر ناين