اصدر ت النجمة بشرى، لـ”اليوم السابع”، إنها لا تخشى من المنافسة على فيلم “مش رايحين فى داهية”، مؤكدا أن زيادة الأفلام فى موسم شم النسيم الذى يشهد عرض فيلمها مع 5 أفلام أخرى، يأتى فى صالح الجمهور والأفلام والموسم وليس ضده، مشيرة إلى أن الفيلم عمل خفيف ومختلف عن المطروح على الساحة فى نفس الموسم.

فيلم مش رايحين فى داهية من المقرر طرحه فى دور العرض يوم 12 أبريل المقبل، وهو العمل الذى تقوم ببطولة بشرى، ومى سليم، وعمر السعيد، وريم مصطفى، وأحمد صلاح حسنى، ونبيل عيسى، وسامية الطرابلسى، وسليمان عيد وهو من تأليف أحمد مجدى، وعمرو بدر، وندى أكرم، وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.





المصدر : مصر ناين