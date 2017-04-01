أمرت نيابة إمبابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وحيازته 2000 قرص مخدر.

واعترف المتهم أن المضبوطات كان يستعد لترويجها على عملائه، إذ أنه اعتاد شراء الأقراص المخدرة من أحد الأشخاص بالجيزة لبيعها لعملائه.

وردت معلومات للنقيب مصطفى على ضابط مباحث قسم واجبة إمبابة تفيد اتجار “عبده.م” 39 سنة عاطل بالمواد المخدرة.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم وضبطه وبحوزته 2000 قرص مخدر، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين