يستأنف محامو المنيا اليوم السبت إضرابهم عن حضور جلسات محاكم الجنايات، لحين التوصل إلى حل لأزمة محامى مركز مطاى المحبوسين فى قضية التعدى على قاضى داخل محكمة.

واصدر حسين تمام أحد المحامين المتضامنين فى تصريح لـ”اليوم السابع”، إن المحامين سوف يواصلون إضرابهم عن دخول جلسات محاكم الجنايات على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن اجتماع نقابة المحامين مع أعضاء البرلمان لم يثمر بنتائج الى أن الآن بشأن التوصل لحل أزمة المحامين، بعد أن طالب المحامون بالتدخل من قبل المجلس.

وأضاف تمام، أن مجلس النقابة شكل فريقا للبدء فى إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بالسجن 5 سنوات بحق 8 محامين يوم 12 مارس الجارى، فى واقعة التعدى على القاضى أحمد قام بفتحى جنيدى فى مارس 2013.

المصدر : مصر ناين