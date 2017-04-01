عبر أعداد كبيرمن مستخدمى موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن غضبهم من التحديث الأخير الذى أطلقته الشركة مساء أمس والذى يغير شكل وطريقة الردود على التغريدات المختلفة، إذ أرادت تويتر أن تعطى للمستخدمين مساحة أكبر للرد من خلال إزالة الاسم من الرد ونقله لمكان مختلف، بشكل يسمح بتوفير 140 حرف كاملا للرد.

twitter's new mentions feature is like when someone cc's everyone on an email except you can't tell it's 50 people pic.twitter.com/4MzIxBbzQR — Owen ⚡️ (@ow) March 30, 2017

وعلى الرغم من أنها ميزة تبدو جيدة، وتعطى المستخدم قدرة أكبر فى الرد، إلا أنها سببت تخبطا كبيرا للمستخدمين، خاصة بعد نقل اسم المستخدم لمكان جديد أعلى التغريدة، وواجه المستخدمين مشكلات متأعدادة خاصة فى التغريدات التى يرد فيها أكثر من شخص.



تغريدات تويتر

وتم تدشين هاشتاج لرد من قبل المستخدمين لرفض التحديث الجديد لتويتر، والذى ضم مجموعة من التغريدات الغاضبة، ووفقا لموقع “ماشابل” الأمريكى، فلم تعلق الشركة الأمريكية على هذا الأمر الى أن الآن.

المصدر : مصر ناين