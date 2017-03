عبر أعداد كبيرمن مستخدمى موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن غضبهم من التحديث الأخير الذى أطلقته الشركة مساء أمس والذى يغير شكل وطريقة الردود على التغريدات المختلفة، إذ أرادت تويتر أن تعطى للمستخدمين مساحة أكبر للرد من خلال إزالة الاسم من الرد ونقله لمكان مختلف، بشكل يسمح بتوفير 140 حرف كاملا للرد.

twitter's new mentions feature is like when someone cc's everyone on an email except you can't tell it's 50 people pic.twitter.com/4MzIxBbzQR

— Owen ⚡️ (@ow) March 30, 2017