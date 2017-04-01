عُقد اجتماع، اليوم الجمعة، لمشوفة الأوضاع بمدينة أجدابيا (شرق ليبيا)، ضم المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب عبد الحميد صافى، والنائب إبراهيم أزغيد، ومبارك المنفى عميد بلدية أجدابيا، وعطية الكاسح وكيل ديوان البلدية ومنسقى ومديرى القطاعات والهيئات بالنظام الليبية المؤقتة.

وجاء هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وتوجيهات رئيس الوزراء عبد الله الثنى بالوقوف على كل المشاكل والعراقيل التى تواجه بلدية أجدابيا، استعدادًا للاجتماع الوزارى الذى سيعقد برئاسة عبدالله الثنى رئيس مجلس الوزراء بالنظام المؤقتة، والذى سيكشف احتياجات ومتطلبات بلدية أجدابيا.

وكان الثنى قد التقى، الأحد الماضى، عميد بلدية أجدابيا مبارك المنفى ووكيل البلدية عطية الكاسح، والمستشار الإعلامى لرئيس البرلمان والمشوف لبلدية المدينة عبد الحميد الصافى، للكشف كيفية إصلاح الأضرار التى تعرضت لها البنية التحتية والمرافق نتيجة الأحداث المؤسفة التى تعرضت لها المدينة الليبية.