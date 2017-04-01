شهدت الأيام القليلة الماضية خمسة تصريحات أشعلت الفى منتصف الكروى جدلاً وإثارة مابين مؤيد ومعارض، لاسيما أنها حملت اعترافات مدوية وآراء صادمة ويرصدها “اليوم السابع” فى التقرير التالى.

عماد متعب: تجديد عقدى ليس معناه الاستمرار مع الأهلى

تجديد عقده مع الأهلى جاء ل حبه للنادى ولأنه لا يريد من أى أحد أن يتهمه بفرض الشروط على النادى، ولكن تلك الخطوة ليس معناها استمراره مع الفريق، هذا ما كشفه عماد متعب ملك الدقائق القاتلة فى الأهلى فى تصريحات ثائرة بعد فترة من السكون والصمت انتظارًا لتغيير الأوضاع.

متعب جدد عقده لمدة موسم مع الأهلي لينتهى مع نهاية الموسم المقبل بدلاً من الموسم الحالي. ولاقت تصريحات متعب ردود فعل واسعة فى الفى منتصف الأهلاوى ما بين مؤيد ومعارض.

سيد عبد الحفيظ: من الوارد فشل كوليبالى مع الأهلى

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق معرض للفشل رغم انضمامه للفريق فى يناير الماضى بعد فترة من التصريحات حول قوة اللاعب البدنية وإمكانياته الفنية الهائلة.



كوليبالى

واصدر عبد الحفيظ: “كوليبالى اختيار الجهاز الفنى وذلك بعد عرض عدة لاعبين من الوكلاء أو عصام سراج مدير التعاقدات وتم ضمه بعد مشوفة عدة أواجبة فيديو له”.

وأضاف: “لن نحكم عليه بعد شهر فمن الممكن أن يكون له دور مع الفريق وممكن لا ينجح شأن أى لاعب فى العالم، إبراهيموفيتش لم ينجح فى برشلونة”.

كوبر: حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى

طيلة فترة استبعاد حسام غالى قائد الأهلى من صفوف الفراعنة منذ خلافه الشهير مع أسامة نبيه مدرب منتخب مصر كانت معظم تصريحات كوبر ورفاقه تؤكد أن الاختيارات فنية ليس أكثر، وليس هناك أزمات مع أى لاعب.

غالى بعيد عن اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر منذ مارس الماضي بعد أن دخل في خلاف مع أعضاء الجهاز الفني وأبرزهم اسامة نبيه المدرب السنة.



حسام غالى

وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد قبل ودية توجو علق كوبر على استبعاد غالى بتأكيده أن قائد الأهلى غير مقتنع بأسلوبه وطريقته فى التسنةل لذا تم استبعاده، لينفى تصريحاته السابقة ويعلن السبب الحقيقى لاستبعاد غالى.

أحمد قام بفتحى يكذب عبد الحفيظ: عروض احترافى ليست وهمية

فيما أوضح أحمد قام بفتحى لاعب الأهلى، عن استيائه الشديد من التصريحات التى أدلى بها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بأن العروض الاحترافية التى تلقاها كانت جميعها “وهمية”.

واصدر قام بفتحى: “سيد عبد الحفيظ اصدر إن العروض التى تلقيتها كانت وهمية، وصدمت عندما سمعته يقول هذا.. لقد تلقيت بالفعل عرض من نادى أهلى جدة السعودى، وكان عن طريق أحد الوكلاء، وجميع العروض حاليًا تأتى عن طريق الوكلاء، وهذا الوكيل جلس مع عصام سراج مدير التعاقدات لأن العرض كان جديًا”.

أضاف أحمد قام بفتحى، أن العرض كان بقيمة 700 ألف دولار سيحصل عليها الأهلى، وهذا العرض شوف عليه محمد عبد الشافى لاعب أهلى جدة، وعندما تحدثت مع حسام البدرى عن الرحيل فأكد أنه يرغب فى بقائى ما جعلنى أصرف نظر عن العرض، لافتًا إلى أنه شعر بالحزن عندما اصدر عبد الحفيظ أن العرض “وهمى”.

وشوف “الجوكر” حديثه مؤكدًا أنه تنازل عن بعض كبير من مستحقاته المالية لنادى أم صلال القطرى من أجل الرجوع للقلعة الحمراء، خاصة أن الإدارة اصدر ت له: “زى ما مشيت ببلاش ترجع ببلاش”، مشيرًا إلى أنه لا يفكر فى الوقت الحالى بالرحيل وسيستمر مع المارد الأحمر.

إيهاب جلال بعد مشادته مع حسام حسن: «الاحترام مافيهوش كباتن مصر»

انتقد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، تصرفات حسام حسن، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين الأربعاء الماضى وتسببت في نشوب مشادة بينهما.



حسام حسن

واصدر «جلال»، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: «حسام حسن كابتن مصر، لكن يتكلم معايا ومع لاعيبة المقاصة بالشكل ده مش هاينفع».

وشوف: «حسام وإبراهيم كابتن مصر فوق دماغنا، لكن الاحترام مافيهوش كباتن مصر، المحترم محترم واللي مش محترم مش محترم».

ووجه «جلال» شكره للاعبيه على الأداء والفوز خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن مباريات المصري دائمًا ما تكون صعبة.

المصدر : مصر ناين