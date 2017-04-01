خطف متطرّفو حركة بوكو حرام 22 امرأة، فى هجومين منفصلين فى شمال شرق نيجيريا، وفق ما أكدت مصادر متطابقة الجمعة.

ففى هجوم أول الخميس على قرية بولكا قرب الحدود مع الكاميرون، خطف جهاديون 18 فتاة، واصدر مسؤول محلى لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالبا عدم كشف اسمه، إن مقاتلين “وصلوا على متن (عربات) بيك آب نحو الساعة 06,00 (05,00 ت غ) وخطفوا 14 فتاة يبلغن 17 سنةا أو أقل، فيما كان السكان يفرون (…)”.

وأضاف “قبضوا على أربع فتيات أخريات كنّ يلذن بالفرار (…) إلى خارج القرية، وأشار إلى أن المهاجمين شوفون للجناح الذى يقوده ابو مصعب البرناوي.

وعين تنظيم الدولة الإسلامية الذى بايعته بوكو حرام فى مارس 2015، زعيما جديدا مطلع أغسطس لتمثيل الخلافة فى غرب أفريقيا هو أبو مصعب البرناوى، وأكد أحد السكان حصول هذا الهجوم، قائلا إن الفتيات اختُطفن ليكنّ زوجات للمقاتلين.

وأضاف أن المقاتلين “لم يحاولوا قام بفتح اللهيب على الناس الذين كانوا يفرون من القرية، وحصل الهجوم الثانى الجمعة قرب قرية دومبا على ضفاف بحيرة تشاد، بعد أن رفض راع أن يدفع للجهاديين مالا فى المقابل الاستفادة من حمايتهم، وفقاً لما رواه أدامو أحمد العضو فى ميليشيا تكافح بوكو حرام.

المصدر : مصر ناين