حكمت محكمة أمريكية الجمعة بالسجن، عشر سنوات على امرأتين تجمعان المال لحركة الشباب الصومالية وهما بعض من شبكة تقدّم دعماً للحركة.

وحُكم على منى عثمان جمعة (36 سنةا) المتحدرة من ريستون فى فرجينيا (شرق)، وهندة عثمان ديران (46 سنةا) من كينت فى ولاية واشنطن (شمال غرب)، على التوالى بالسجن 12 و11 سنةاً بتهمة تقديم دعم مادى لحركة الشباب التى تعتبرها الولايات المتحدة منظمة “إرهابية“.

وهما كانتا بعض اً من “عصابة تضمّ 15” امرأة جمعن أموالاً فى الولايات المتحدة وكينيا ومصر وهولندا والسويد وغيرها من البلدان وأرسلنها إلى الجماعة الجهادية.

وبحسب وزارة العدل، فإنّ منى عثمان جمعة كانت تُنظّم دورياً مناقشات مع الحركة عبر الإنترنت، وأظهرت أحاديث هاتفية سجّلها محققون أن تلك النساء كانت لديهن “روابط وثيقة” بقيادة حركة الشباب.

وأرسلت المرأتان شهرياً مبالغ صغيرة من المال، أقصاها مئة دولار أميركي، إلى التنظيم على مدى سنة ونصف سنة، وهو ما مجموعه 3600 دولار.

وألقى القبض عليهما فى السنة 2014، ووجهت إليهما التهمة محكمة اتحادية فى شمال ولاية فرجينيا فى أكتوبر، وأعلنت وزارة العدل الجمعة أيضا القبض على شاب فى ولاية كارولينا الجنوبية، هو زكريا عابدين البالغ 18 سنةا، بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الارهابيه .

المصدر : مصر ناين