فى واحدة من أقوى الحفلات الجماهيريهة، أحيا اليوم كلا من فريق واما و المطرب الشعبى محمود الليثى، حفلا ضخما بحضور العديد من محبيهم باستاد القاهرة.

وقاموا بغناء أشهر أغانيهم فى منتصف أجواء من الفرح و الرقص بين الحضور، كما قام العديد من محبيهم بالتقاط العديد من الصور السيلفي و الفوتوغرافية معهم .



فريق واما يشعل الحفل



محمد نور



محمد نور و نادر حمدى و احمد الشامي



محمد نور واحد محبيه



اجواء واما فى حفل مدينه نصر



واما يشعلون الحفل باجمل اغانيهم



احمد الشامى



محمد نور



نور يشعل الحفل



واما وجمهور الحفل



نادر حمدى



واما نجوم حفل ستاد مدينه نصر



تفاعل الجمهور مع واما



الليثي يشعل الحفل



رقص الليثي



الليثي يشعل الحفل باجمل اغانيه



تفاعل الجمهور مع اغانى الليثي



رقصات الليثي





المصدر : مصر ناين