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بالصور واما و الليثى يشعلون حفل جماهيرى بمدينة نصر

منوعات
بالصور واما و الليثى يشعلون حفل جماهيرى بمدينة نصر

فى واحدة من أقوى الحفلات الجماهيريهة، أحيا اليوم كلا من فريق واما و المطرب الشعبى محمود الليثى، حفلا ضخما بحضور العديد من محبيهم باستاد القاهرة.

وقاموا بغناء أشهر أغانيهم فى منتصف أجواء من الفرح و الرقص بين الحضور، كما قام العديد من محبيهم بالتقاط العديد من الصور السيلفي و الفوتوغرافية معهم .

فريق واما يشعل الحفل
فريق واما يشعل الحفل

 

محمد نور
محمد نور

 

محمد نور و نادر حمدى و احمد الشامي
محمد نور و نادر حمدى و احمد الشامي

 

محمد نور واحد محبيه
محمد نور واحد محبيه

 

اجواء واما فى حفل مدينه نصر
اجواء واما فى حفل مدينه نصر

 

واما يشعلون الحفل باجمل اغانيهم
واما يشعلون الحفل باجمل اغانيهم

 

احمد الشامى
احمد الشامى

 

محمد نور
محمد نور

 

نور يشعل الحفل
نور يشعل الحفل

 

واما وجمهور الحفل
واما وجمهور الحفل

 

نادر حمدى
نادر حمدى

 

واما نجوم حفل ستاد مدينه نصر
واما نجوم حفل ستاد مدينه نصر

 

تفاعل الجمهور مع واما
تفاعل الجمهور مع واما

 

الليثي يشعل الحفل
الليثي يشعل الحفل

 

رقص الليثي
رقص الليثي

 

الليثي يشعل الحفل باجمل اغانيه
الليثي يشعل الحفل باجمل اغانيه

 

تفاعل الجمهور مع اغانى الليثي
تفاعل الجمهور مع اغانى الليثي

 

رقصات الليثي
رقصات الليثي

 



المصدر : مصر ناين

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