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قائد الجيش اللبنانى يستعرض مع مسئول عسكرى أمريكى التعاون بين جيشى البلدين

منوعات
قائد الجيش اللبنانى يستعرض مع مسئول عسكرى أمريكى التعاون بين جيشى البلدين

استعرض قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون ـ خلال لقاءه، الجمعة، قائد العمليات الخاصة الأمريكية الجنرال توماس ريمون على رأس وفد مرافق، وبحضور السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد ـ علاقات التعاون بين جيشى البلدين ، خصوصا فى مجال تدريب الوحدات الخاصة وتجهيزها.

ثم استقبل قائد الجيش اللبنانى القائم بأعمال السفارة الهولندية فى لبنان موروتس هان شابفل ، يرافقه الملحق العسكرى المقدم مزجر جان – ويل.

وتوجه العماد عون بالشكر إلى السلطات الهولندية على المساعدات التى تقدمها إلى الجيش اللبنانى ، وآخرها تسلمه أمس أعدادا من آليات الإسعاف المجهزة.



المصدر : مصر ناين

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