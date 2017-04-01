استعرض قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون ـ خلال لقاءه، الجمعة، قائد العمليات الخاصة الأمريكية الجنرال توماس ريمون على رأس وفد مرافق، وبحضور السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد ـ علاقات التعاون بين جيشى البلدين ، خصوصا فى مجال تدريب الوحدات الخاصة وتجهيزها.

ثم استقبل قائد الجيش اللبنانى القائم بأعمال السفارة الهولندية فى لبنان موروتس هان شابفل ، يرافقه الملحق العسكرى المقدم مزجر جان – ويل.

وتوجه العماد عون بالشكر إلى السلطات الهولندية على المساعدات التى تقدمها إلى الجيش اللبنانى ، وآخرها تسلمه أمس أعدادا من آليات الإسعاف المجهزة.





المصدر : مصر ناين