يحتاج الكثير من المستخدمين أحيانا للحصول على صلاحيات “الرووت” على هواتفهم الذكية للوصول إلى بعض المميزات التى لا يمكنهم الوصول إليها بالشكل الطبيعى والتقليدى، ولكى يتمكن المستخدم من الحصول على صلاحيات الرووت، فإنه يحتاج الى استخدام بعض التطبيقات البسيطة التى تقوم بذلك والتى نرصد أبرزها كما يلى:

– تطبيق SuperSU:

يعد هذا التطبيق رقيب على نظام الرووت، فعند قيام المستخدم بعمل “رووت” لهاتفها، فسوف يحصل على الكثير من المميزات فى الجهاز والتى يمكن الوصول إليها بدون إذن، وهو ما يعتبر مشكلة كبيرة خاصة عند وصول التطبيقات أو أذوناتها لصلاحيات الرووت دون ان يعلم المستخدم، وهنا تأتى فائدة هذه التطبيق، لمنع هذه التطبيقات بالوصول إلى صلاحيات الرووت، كما أنه يتيح إلغاء تثبيت الرووت “UNROOT”.

– تطبيق Disk Digger:

من التطبيقات المميزة التى تعمل بصلاحيات الرووت، الذى يتيح استرجاع جميع الملفات المحذوفة من هاتف المستخدم، بما فى ذلك الصور وغيرها، وهو يتيح نسخة تعمل بدون رووت، لكنها لا تقوم بعملية الاسترجاع شبه النسخة التى تحصل على صلاحيات الرووت بشكل كبير.

– تطبيق Link2SD:

يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تخزين بيانات او ملفات لعبة أو تطبيق كبير الحجم على الذاكرة الخارجية بدلًا من الذاكرة الداخلية، وهو ما يجعله تطبيق مهم للغاية لأصحاب ذاكرة التخزين الداخلية المحدودة بشكل كبير للتغلب على هذه المشكلة.

– تطبيق Notification OFF:

يسمح هذا التطبيق للمستخدم بإنشاء قائمة بالتطبيقات التى يحددها مسبقا، وذلك من أجل الوصول إلى الإشعارات بوقت معين، شبه وقت العمل، حيث يمنع هذا التطبيق عملية وصول إشعارات التطبيقات المختلفة من وصولها للمستخدم.

المصدر : مصر ناين