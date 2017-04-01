اصدر الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، إنه تم تحديد مبنى بمدينة الفيوم الجديدة ليكون مقرا لوحدة إصدار بطاقات الرقم القومى تخدم المواطنين بالمحافظة، وتوفر عليهم الوقت، خاصة أن البطاقات تستغرق عدة أيام لأن وحدة الاصدار الرئيسية فى محافظة المنيا، وهو ما كان يستلزم نقل استمارات بيانات المواطنين إلى هناك وكذلك نقل البطاقات عقب صدورها من المنيا إلى الفيوم.

وأضاف محافظ الفيوم فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم التنسيق مع إدارة الأحوال المدنية والتى وافقت على المبنى بعدما تبين مطابقته للمواصفات من حيث المساحة والموقع، مؤكدا أنه لن يتأخر عن توفير المنشآت الخدمية التى توفر على المواطن الوقت والجهد.

المصدر : مصر ناين