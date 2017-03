يعرض البعض الثامن من فيلم fast and furious الذى تم تغير اسمه إلى “The fate of the furious” بطولة دوين جونسون وفان ديزل فى أكثر من 40 دولة حول العالم، وذلك بدءا من 12 أبريل الجارى، حيث يبدأ عرضه فى أستراليا وتتوالى عروضه فى باقى الدول خلال شهر أبريل، حيث تستقبله اليابان كآخر دولة يعرض بها يوم 28 أبريل الجارى.

فيلم“the fate of the furious” هو أول عمل يتم تصويره فى كوبا بعد إعادة العلاقات الأمريكية الكوبية السنة الماضى بعد أكثر من 50 سنةًا من قطع العلاقات، حيث أعاد الطرفان قام بفتح سفاراتهما، ورفع الرئيس باراك أوباما اسم كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، كما يعد الفيلم هو الأول فى السلسلة الذى يتم تصويره دون بطل الأجزاء السابقة النجم الراحل بول ووكر.

ويشارك فى بطولته فان ديزل وسكوت أستوود وشارليز ثيرون وكورت راسل ودوين جونسون وهيلين ميرين وميشيل رودريجيز، ومن تأليف كريس مورجان وجارى سكوت طومسون ومن إخراج F. Gary Gray





المصدر : مصر ناين